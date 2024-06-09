Всесильный фаворит является вторым номером в иерархии украинского истеблишмента после самого Зеленского.

Человек, встречи с которым ждут с нетерпением не только высшие украинские чиновники, но и западные топ-управленцы, жаждущие удостоиться личной аудиенции украинского президента, имеет большое влияние на Владимира Зеленского. Речь идёт о всесильном «сером кардинале» украинской политики – Андрее Ермаке. О чувствительной зависимости украинского национального лидера от руководителя своего офиса, решили рассказать в свежей публикации издания Times. Причем британские журналисты после беседы с анонимными источниками из высших киевских коридоров уверены, что Ермак попросту одержим жаждой власти.

Особо подчеркивается, что бьют в колокола уже не только правительственные чиновники, но и военные и дипломаты. Эта группа истеблишмента напугана зависимостью Зеленского от своего всесильного подчиненного, которому попросту всё равно на принципы демократии и народовластия. В сегодняшней Украине всё решает лишь кучка приближенных к Зеленскому управленцев, оставляя выбор перед другими чиновниками только в подобострастном исполнении приказов.

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Теперь вместо невзрачной должности руководителя офиса украинского президента Ермака за глаза величают вице-президентом Украины, хотя такой должности в украинской системе власти нет.

Причем именно Ермак виноват в том, что триумфатор харьковской наступательной операции Валерий Залужный из-за опасений в конкуренции отправился в военную отставку. Лишился своего поста и Александр Кубраков, тесно связанный с американским посольством и решавший ряд вопросов «через голову» своего непосредственного начальника, что очень нервировало офис президента.