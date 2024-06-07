Цифровой сегмент рунета стремительно отвоевывает популярность у иностранного сегмента.

Мобильный трафик, за который так отважно сражаются представители различных платформ, в том числе отечественные компании против западных, в текущем противостоянии между VK и американским Ютуб позволяет отпраздновать временную победу сторонникам российской социальной сети и её продуктов. Так по версии высокопоставленного правительственного функционера, экосистема VK первый раз в своей истории смогла взобраться выше платформы YouTube в импровизированном соревновании за долю мобильного трафика. Такие сведения приводит руководитель Минцифры Максут Шадаев.

По словам отечественного топ-чиновника, ушедший май позволил порталу ВК и его субпродуктам стать на ступеньку выше чем раньше. Таким образом на второе место переместился гугловский Ютуб.

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За прошлый месяц согласно статистике, VK стал контролировать долю трафика в 17%. У YouTube эти цифры составили 16%.

Правда топ-менеджерам отечественной экосистемы «ВК» почивать на лаврах слишком рано: доля Телеграма Павла Дурова по измерениям на конец 2023 года составляла и вовсе невероятные 47%. Исследования проводились в рамках замеров долей охватов среди российских пользователей. Кроссплатформенный мессенджер, у которого буквально на днях появилась собственная внутренняя валюта, стал четвертым по популярности интернет-ресурсом в России.