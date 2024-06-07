Обычно за инструкторами всегда следует отправка армии. Уж США это прекрасно понимают и чем это может грозить в ближайшей перспективе.

Эммануэль Макрон предложил Джо Байдену задействовать механизм отправки иностранных инструкторов на Украину, но лидер США отказался от такой идеи. О попытках президента Франции «поиграться» в решительного большого политика во время юбилейных торжеств по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии в 1944 году решили рассказать в Politico.

В газете указали, что Макрон свою новую идею первый раз предложил Байдену, разговаривая с последним по телефону.

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Но в момент беседы руководитель США ответил, что вся идея с инструкторами «дурно пахнет» и никто не гарантирует, что эти «военспециалисты» не могут оказаться в зоне боевых действий и своим появлением там лишь подлить масла в огонь вероятной эскалации между странами НАТО и российской армией.

И как подметили в публикации, разговор между Байденом и Макроном закончился ничем. Причем на этом роль текущего хозяина Елисейского дворца не ограничилась: президент пятой республики продолжает «выпячивать» себя как адвоката европейской самодостаточности и самостоятельности в принятии судьбоносных решений, и словно специально предлагает США такие варианты развития событий на Украине, после которых становится «плохо» вашингтонской администрации.

Новость о том, что на Украине ни в коем случае не должны появиться солдаты либо инструкторы США, появлялась в западной прессе и исходила от высших политиков Америки.