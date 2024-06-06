В КНДР развит пляжный туризм и посещение местных достопримечательностей, но нужно быть аккуратным в фотосъемке.

После паузы в долгие четыре года первая организованная партия российских туристов на железнодорожном транспорте отправится в страну чучхе – государство Северная Корея. Столь долгий запрет на посещение этой азиатской страны был из-за пандемии коронавируса. О новой возможности посмотреть КНДР глазами российского туриста рассказала Федеральная таможенная служба в официальном ТГ-канале государственной организации.

Как заявлено в публикации, в составе туристической делегации будет 41 международный путешественник, а железнодорожный состав проследует через пропускной пункт Хасан. Уже известно, что все туристы, решившие побывать на родине Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына – российские граждане.

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Ранее стало известно, что посещение КНДР с туристическими целями стало одним из популярных туристических направлений среди обычных россиян. Самая закрытая страна мира привлекает отечественных любителей отдыха за рубежом. Причем с каждым новым днём побывать в гостях у дружественного дальневосточного народа хотят всё больше представителей различных российских регионов. А посмотреть в Северной Корее есть на что: начиная от всевозможных исторических и культурных памятников и интересных мест, и заканчивая видовыми площадками и местными музеями. Есть в стране и свой собственный горнолыжный курорт. Так что любители организованного экстрима не найдут времени для скуки.





Источник фото: alexhitrov.livejournal.com





Но больше всего привлекает иностранных посетителей основная местная достопримечательность северокорейской столицы – Кымсусанский Дворец Солнца с его просто гигантскими статуями бывших национальных лидеров чучхе: Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Правда это не единственное место, где можно встретить скульптуры этих государственных деятелей на территории республики. И поэтому для отечественного туриста представляет интерес большая территория местных земель.