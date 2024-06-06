Экономический всплеск в РФ заметен даже из космоса.

Уже давно канули в лето те самые времена, когда покупка автомобиля даже с 10-летним пробегом считалась вожделенной и невероятно радостной. И хотя западные автомобильные компании сделали «решительное» фи, в итоге отказавшись от официального присутствия на растущем российском автомобильном рынке, их место заняли прямые конкуренты автопроизводителей из Поднебесной и их российские коллеги. Тем больше на Западе кусают локти, когда узнают, что прямо сейчас в России в пику всевозможным и невозможным экономическим санкциям, невероятно поднялся и продолжает повышаться рост покупательской активности населения и организаций, лишний раз как бы намекая убежавшим иностранным автобрендам, что свято место пусто не бывает. И если иностранные марки не сильно хотят получить солидный денежный куш за свою продукцию, то эту продукцию смогут представить автомобильные «игроки» с других рынков и стран и при этом хорошо заработать. Что прямо сейчас и наблюдается.





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Источник: РБК





Так во время выступления на ПМЭФ-2024 высокопоставленный российский чиновник в ранге замруководителя Минпромторга Альберт Каримов заявил, что рынок новых авто в РФ за период с января по май этого года показал рост в 68% в рамках годовых показателей.

Всего согласно правительственным замерам было продано 700 тыс. машин.

А тем временем хороший повод для оптимизма имеется и у руководителя АвтоВАЗа Максима Соколова. Топ-менеджер концерна поделился данными, что по его прогнозам в случае благоприятной ситуации Lada сможет выпускать спустя шесть лет к 2030 году до 1 млн. новых автомобилей. Так только изучая майскую статистику, выяснилось, что российские Лады в РФ были раскуплены в количестве 40 800 единиц, что на 70% больше чем за аналогичный временной промежуток прошлого года.