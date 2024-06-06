Пытались "Патриотами" сбить носителей таких бомб, так американские ЗРК быстрей закончились.

Силами российской оперативно-тактической авиации во время боевых миссий на СВО на головы украинских солдат и офицеров сбрасывается до 3000 так называемых бомб-планеров, если брать месячный промежуток времени. И простого противоядия у украинского командования против такого укола со стороны российского Генштаба нет совершенно. Единственное, что в какой-то мере могло бы исправить ситуацию, это появление в зоне боевых действий американских истребителей F-16, как воздушных систем ПВО, или перебрасывание поближе к передовой мобильных пусковых установок ЗРК «Patriot» или иных западных зенитных систем.

Но такие шаги по ряду причин пока что невозможны. Или, как в последнем случае, грозят быстрым выбиванием западного вооружения, что не единожды было продемонстрировано российской стороной во время уничтожения «Патриотов» рядом с Покровском в Донецкой области и иных случаях, подсвеченных в прессе. Об эффекте российских КАБов на украинскую оборону решили ознакомить своих читателей в свежем материале Forbes.

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ФАБ-500







Как пишут американские журналисты, одним из преимуществ планирующих бомб можно назвать то, что российские истребители-бомбардировщики, запуская такие боеприпасы, не находятся в зоне действия систем ПВО украинской армии. Именно этот аргумент стал железобетонным доказательством, что российские УМПК и УМПБ в какой-то мере можно назвать «чудо-оружием», что и сделали иностранные работники прессы.





Американский вариант бомбы-планера: GBU-39 SDB,





Теперь эффективность подобной тактики заметили и в командовании ВСУ, всеми силами пытаясь приспособить иностранные авиационные боеприпасы для запуска с советских самолётов. Под такие параметры подходят боеприпасы JDAM-ER и AASM и иные западные бомбы. Правда выйти на уровень своих российских визави, использующих таких снарядов больше 3000 единиц за месяц у ВСУ вряд ли получится: Запад не настолько щедр как российская оборонка.