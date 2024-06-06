Украинские лётчики видимо пока что могут только "подавать патроны" перед вылетом иностранных пилотов.

Уже в этом месяце по мнению военного аналитика Владислава Шурыгина первые американские истребители в составе ВСУ могут оторваться от взлётно-посадочных полос украинских аэродромов и вылететь на боевое задание. Главная цель таких эскадрилий в составе украинской армии будет попытка сорвать планы российского Генштаба, якобы имеющего первоочередную цель начать наступление на одном из операционных направлений в зоне СВО.

Как объяснил свою точку зрения отечественный эксперт, он располагает информацией, что перед рейсом на европейский континент, руководитель КНШ американской армии генерал Браун имел беседу с советником по безопасности кабинета Байдена – Джейком Салливаном о стратегии вооруженной борьбы на Украине на летний период.

реклама









В продолжении своего рассказа Шурыгин добавил, что для полёта на украинских F-16 создана международная группа пилотов, имеющих реальный налёт часов на американских «птицах». Уже даже подобрано собственное наименование для такой команды – «эскадрилья Лафайет».

И не случайно, в своем недавнем публичном сообщении нидерландское правительство дало разрешение официальному Киеву использовать переданные этим европейским государством самолёты для атаки российских регионов.