Обновлённая прошивка позволяет отечественным ЗРПК с повышенной боевой эффективностью сбивать не только классические ракеты и самолёты, но и низколетящие ударные дроны.

Ранним утром 5 июня украинский БПЛА, начиненный взрывчатым веществом, предпринял безуспешную попытку атаковать неизвестный наземный объект. Но в момент следования был обнаружен и успешно перехвачен дежурным нарядом отечественного ПВО рядом с Воронежем. О поражении беспилотного аппарата, двигающегося в воздушных массах на предельно низкой высоте для противодействия зенитным российским силам, сообщил глава региона Александр Гусев. По оценкам профильных специалистов, предварительно разрушений и пострадавших нет.





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Прокомментировали ситуацию с точечным перехватом в сложных условиях и в ТГ-канале «Русское оружие». Авторы канала указали, что обозначенный дрон был эффектно и эффективно уничтожен двухступенчатой управляемой ракетой ЗРПК «Панцирь-С1». Причем сложность заключалась во сверхнизком воздушном эшелоне, в котором следовал украинский беспилотник. По оценке дрон-камикадзе летел на высотах от 50 до 70 метров.





Кадры детонации украинского дрона в воздушном пространстве Воронежской области после встречи с зенитной ракетой "Панциря".





Известно, что это не единственный летательный аппарат, сбитый сегодняшним утром: всего в начале дня было безопасно обезврежено огнем с земли как минимум пять беспилотных аппаратов ВСУ в Воронежской области.