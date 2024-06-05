Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
WSJ: Американские чиновники стали наблюдать всё большее "замедление" в поведении Джо Байдена
Возможно, пора оставить Джо Байдена в покое и найти национального лидера среди более молодых политиков.

  81-летний американский президент показывает состояние и уровень управленческих компетенций на гораздо более низком уровне, чем это было отмечено в его более ранние сроки президентских полномочий. Об ухудшении когнитивных функций и «непредвиденном» поведении текущего американского лидера на посту президента США рассказали и прокомментировали в свежей публикации The Wall Street Journal. Для полноты картины и достоверности публикуемых данных журналистам издания пришлось провести беседу с 45 осведомленными источниками.

   Как было подытожено после интервью с американскими политиками и чиновниками, только за 2024 год Джо Байден предпринял ряд мер и поступков, однозначно свидетельствующих, что его профессионализм и адекватность стали значительно ниже.

реклама

   Например, бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти во время разговоров Байдена с республиканцами поделился историей, что во время частых встреч глава Белого дома всегда был разным. Во время в один из дней переговоров по поводу повышения потолка госдолга Байден сыпал ворохом деталей, на другой день он не мог удержаться, чтобы не воспользоваться помощью бумаги или вообще шептал тихим голосом что-то «неслышимое».

   Ещё одна встреча, посвященная финансированию Украины, показала Байдена снова слишком тихо разговаривающим или явно демонстрировавшим свой внешний вид, словно хозяин Овального кабинета провалился в глубокий сон прямо посреди собравшихся.

   О том, что поведение Джо Байдена заметно «замедлилось», признают и сопартийцы из демократов.

#инопресса #джо байден #когнитивные способности джо байдена упали
Источник: wsj.com
1
Показать комментарии (1)
RS: Зеленский не пойдет на переговоры с Россией из-за сильных позиций местных националистов
FQ: Удары ВСУ западным оружием не заставят РФ капитулировать и не помогут Украине
Financial Times: К зиме все жители Украины должны готовиться «к жизни в холоде и темноте»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
14
Крупные майнеры, использующие для добычи криптовалюты видеокарты, нашли новый способ заработка
+
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую отдаленную от нас галактику во Вселенной
4
Директор Take Two намекнул на выход GTA 7 в новом интервью
4
Microsoft представила список новых игр в Xbox Game Pass в июне
+
Defense Post: Истребители F-35 ВВС США получат противокорабельные ракеты производства Норвегии
+
Seasonic представила блок питания PRIME TX-1600 Noctua Edition
+
В Германии заметили старый Leopard 2А4, получивший 130-мм пушку от KF-51 Panther
1
Ростех передаст в войска новую крупную партию модернизированных бронежилетов «Оберег»
+
Microsoft заставляет использовать интернет-запись вместо локальной учётки при установке Windows 11
4
Литва подписала с концерном Rheinmetall договор о строительстве завода по производству боеприпасов
+
Microsoft массово отключает лицензии в РФ и вынуждает пользователей проходить онлайн-регистрацию
+
Financial Times: Китай требует от России понизить цену на газ до внутрироссийского уровня
14
Беспилотник "Гранат-4", при помощи которого был уничтожен один из Abrams, начали серийно выпускать
1
Профессор Роман Ямпольский заявил о неизбежной катастрофе из-за создания сверхмощного ИИ
6
В Германии вырос уровень безработицы, превысив все ожидания аналитиков
1
LG выпустила игровой монитор UltraGear OLED 32GS95UX-B с частотой 480 Гц
2
TSMC обсуждала с клиентам возможность переноса предприятий с Тайваня, но признала эту затею нереальной
2
Nvidia раздает Xbox PC Gamepass на три месяца в честь Computex 2024
+
В прошлом году хакеры взломали больше 600000 маршрутизаторов у одного провайдера
+

Популярные статьи

Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
225
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
10
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
47
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
88
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
14
Как в Windows 10 установить тему Windows Vista - инструкция
10
Почему США в спешном порядке проводят испытательные пуски ракет Minuteman III
7
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
25
AMD представила гибридные процессоры Zen 5 для настольных ПК и Ryzen AI для мобильных устройств
6
Почему хуситы не боятся "Мрачных Жнецов" - что известно о ПВО йеменских ополченцев
1

Сейчас обсуждают

Дима Савин
13:17
Но если они купят то они могут армию укрепить от защиты москвичей
В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
Chihonya
13:17
а потом с умными рожами сказать, а кто же это сделал?))))))))))))))))
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
Дима Савин
13:16
Ты наверное имел виду что они умные чтобы отрезать Россию от цивилизации а горе нахватаются потому что скажут что они шизофреники чтобы оскорбить их и выставить глупыми
В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
Nvidia&Intel Hater
13:10
сейчас тебя за оскорбления любимки 4090 будут минусить )
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
Chihonya
13:04
Рожать ваша прерогатива, любезный)
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
Чaтo- - - - Бoт
13:04
А если дать деду коксу?
WSJ: Американские чиновники стали наблюдать всё большее "замедление" в поведении Джо Байдена
Адиль Илюсизов
13:00
Скоро вы умрёте человеки
Nvidia позволит разгонять свои видеокарты без потери гарантии
Такой то
12:57
японию к тому времени Красная Армия уже угомонила пендосы бомбили в безсильной злобе за перлхарбор ну и показать свою вундервафлю
Forbes: У Украины «достаточно» боевых самолётов, но не хватает планирующих бомб
Leonator
12:56
А как этот генерал и журналисты обошли молчанием факт, что украм отдали самый простой, базовый Абрамс, без новомодных фенечек? Потому что ой, как неловко получается, база-то говно? Но и на том спасибо...
Apollo вложит $11 млрд в строительство предприятия Intel в Ирландии
Легенда
12:55
да тут изи на ноут нафармить можно. было бы желание опусы писать только
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем