Возможно, пора оставить Джо Байдена в покое и найти национального лидера среди более молодых политиков.

81-летний американский президент показывает состояние и уровень управленческих компетенций на гораздо более низком уровне, чем это было отмечено в его более ранние сроки президентских полномочий. Об ухудшении когнитивных функций и «непредвиденном» поведении текущего американского лидера на посту президента США рассказали и прокомментировали в свежей публикации The Wall Street Journal. Для полноты картины и достоверности публикуемых данных журналистам издания пришлось провести беседу с 45 осведомленными источниками.

Как было подытожено после интервью с американскими политиками и чиновниками, только за 2024 год Джо Байден предпринял ряд мер и поступков, однозначно свидетельствующих, что его профессионализм и адекватность стали значительно ниже.

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Например, бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти во время разговоров Байдена с республиканцами поделился историей, что во время частых встреч глава Белого дома всегда был разным. Во время в один из дней переговоров по поводу повышения потолка госдолга Байден сыпал ворохом деталей, на другой день он не мог удержаться, чтобы не воспользоваться помощью бумаги или вообще шептал тихим голосом что-то «неслышимое».

Ещё одна встреча, посвященная финансированию Украины, показала Байдена снова слишком тихо разговаривающим или явно демонстрировавшим свой внешний вид, словно хозяин Овального кабинета провалился в глубокий сон прямо посреди собравшихся.

О том, что поведение Джо Байдена заметно «замедлилось», признают и сопартийцы из демократов.