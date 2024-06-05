Экономика южноамериканского государства постоянно находится в череде экономических штормов.

Иностранный президент с необычным поведением, больше известный в мире как национальный лидер Аргентины Хавьер Милей, преисполнен планами внедрить главенствующую помощь искусственного интеллекта для проведения государственных реформ. Своими оригинальными идеями глава аргентинского государства поделился во время пресс-конференции.

Милей представил свои главные приоритеты, обозначив, что ведомая в будущее страна под его собственным руководством должна быть эффективной и успешной. Для этого политик провел несколько встреч с сотрудниками офиса Google, имеющих рабочую модель по проведению реформ в государстве, главным инструментарием которой является работающий ИИ. И движение Аргентина в этом направлении уже начала.

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Информация о том, что буквально на днях аргентинский лидер летал в США, где увиделся с топ-менеджерами подразделений Google, Apple и иных представителей так называемого «бигтеха», не прошла незамеченной, о чем было сообщено в ряде журналистских изданий. А компании, которые посетил Милей, объединяет сверхактивное использование ИИ в своей деятельности.