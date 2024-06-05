Свет пропал, а так-то все "Герани" и ракеты сбиваются ПВО ВСУ.

Во время прямой трансляции телемарафона в телевизионной студии внезапно пропал свет. Ведущим всеукраинского включения «Единых новостей» пришлось дорабатывать при помощи свечения, исходящего от рабочих планшетов.

Как ответила женщина-ведущая, внезапное отключение электричества – это сегодняшние реалии для всей Украины.

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Позже появилось более расширенная «расшифровка» произошедшего от телевизионных работников, объяснивших, что «исчезновение» электричества связано с экстренными отключениями украинских энергетиков, обнаруживших дефицит в сетях из-за постоянно работающих кондиционеров и иных причин.

Известно, что аварийные отключения в столичном регионе и самом Киеве были анонсированы с 4 июня. Событие озвучил лично управляющий энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. По словам гендиректора, украинская столица превысила установленные лимиты потребления и поэтому потребление электричества будет принудительно ограничено «рубильником».

О том, что энергосистема Украины жестко разбалансирована и работающих мощностей категорически не хватает, рассказали в офисе «Укрэнерго» в первой трети мая. Главная причина возникшего дефицита электроэнергии – крупные неисправности в целом сонме украинских электростанций.