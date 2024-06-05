В свое время высокоскоростные суда закупали в Великобритании и других иностранных государствах.

Местные чиновники Перми объявили о планах пересмотреть в некоторой части подход к речному транспорту в краевом субъекте РФ. Речь идёт о возрождении поездок на кораблях с подводными крыльями, пик популярности которых прошёл ровно 40 лет назад, а с развалом СССР от подобного рода судов отказались вообще. Речь идёт о тех самых «Метеорах», популярность которых в качестве речных пассажирских судов вышла далеко за пределы родного отечества. Именно такие образцы закупала та самая «владычица морей» – Великобритания и многие другие дальние страны.

А чиновник Сергей Вешняков лишний раз подтвердил, что по Каме в скором времени будут ходить речные объекты под названием «Валдай-45Р». К судам подготавливается соответствующая документация. В местном бюджете уже запланирована соответствующая статья расходов для приобретения «Валдаев» согласно процедуре лизинга и создании маршрута. Так же есть планы по реанимации и последующем обновлении кораблей с подводными крыльями из проекта «Метеор» и плавучих пристаней.

реклама









За два года соответствующей причальной инфраструктурой должны обзавестись населённые пункты Оханск, Краснокамск, Оса и Соликамск. Первыми начали монтировать причалы в Хохловке. А уже пару месяцев начнется закладка круизного плавсредства «Байкал».

Уже известно, что в рамках стратегии развития речного транспорта в регионе начал курсировать электротрамвай. Его маршрут пролегает по водной трассе Пермь – Закамск. Стоимость путешествия между двумя населенными пунктами равняется 367 рублям. Курсировать судно будет до середины сентября.