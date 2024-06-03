Плохому танкисту всегда что-то мешает. Таких в ВСУ специально отбирают по принципу "отрицательного отбора"?

Все негативные комментарии украинских танкистов по поводу «картонной брони» и слабой технической устойчивости переданных ВСУ американских ОБТ Abrams – есть настоящее «несусветное невежество» и лишний раз свидетельствуют о слабой компетенции украинских экипажей, использующих иностранную бронетехнику. О неподготовленности солдат бронетанковых подразделений ВСУ, не умеющих правильным образом использовать 60-тонные американские танки, в беседе с журналистами CNN рассказал генерал в отставке Марк Хертлинг.

Бывший американский генерал-лейтенант назвал «откровенной чепухой» претензии украинских военнослужащих, дав таким образом ответ на ранее высказанное мнение бойцов ВСУ в адрес американского танка. Так, последние в своих жалобах для иностранных журналистов раскрыли, что боевой потенциал бронемашины кратно снижен из-за плохого уровня брони, неспособной показать бронестойкость против современных российских боеприпасов, о сильной нехватке ассортимента снарядов и сложностей в обслуживании «турбинного двигателя». Кроме того, украинских военных «не устраивало» постоянное отключение чувствительного электронного оборудования из-за конденсата после дождливых дней на передовой.

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Как объяснил бывший высший офицер, его опыт не подразумевает проблем, описанных украинскими военными, так как танк нужно обслуживать должным образом и до боя подбирать тип снарядов, приспособленных для ведения конкретного сражения. «И если "Абрамс" настолько плох, то зачем военнослужащие украинской армии постоянно их снова выпрашивают у Пентагона?», - резюмировал Хертлинг.





Вспомним, что США в начале прошлого года передали Киеву как минимум 31 танк, к настоящему дню из которых уже 9 подбито на полях СВО.