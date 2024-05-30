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Madarator
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
Кажется миф об "уникальном и непобедимом" американском вооружении, как никогда близок, к громкому развенчанию

   Украинские военные танкисты наконец перестали молчать и выплеснули все свои негативные эмоции после боевого опыта взаимодействия с американскими танками M1 Abrams. Именно эту модель гордости американского танкопрома военнослужащие ВСУ танковых подразделений получили в конце прошлого августа, в надежде добиться превосходства на поле боя над стремительными российскими контратаками.

   В беседе с танкистами ВСУ, обучавшихся на немецких полигонах управлению американской бронемашиной, иностранные корреспонденты Forbes пришли к выводу, что стоящий целых 10 млн. образец с тяжелой броней оказался весьма уязвим перед современным оружием.

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   Как заявил украинский военнослужащий, победу в современном конфликте очень часто приносят не старые-добрые снаряды или патроны, а несколько точных и мощных налётов так называемого роя fpv-дронов. Именно они превращают танк в беспомощную цель, как только он появляется на позиции для стрельбы в сторону российских окопов без должной защиты и сопровождения. О неблагоприятном исходе такого боя для украинских экипажей заокеанской бронемашины рассказал солдат ВСУ с полевым позывным «Джокер».



   Ему вторил другой танкист с позывным «Днепр», который заявил, что Абрамсы есть ничто иное, как первый «раздражитель» для российских военных, делающих всё возможное, чтобы отметиться в уничтожении этого образца американского тяжелого вооружения и записать на свой счёт неувядаемую воинскую славу. Причем сам факт выведения из строя слабозащищенного и подготовленному к современному конфликту высокой интенсивности американской тяжелой техники весьма вероятен, так как танк не оснащен блоками динамической защиты, которые, в свою очередь, американские военные специально демонтировали с Абрамса, зримо боясь, что их захватят и изучат российские армейские инженеры и специалисты КБ.



Свежие кадры уничтожения Abrams под Новоселовкой


   Именно в зимних боях под Авдеевкой долгий миф о том, что танк Абрамс – «Лучший танк на земле», был окончательно разрушен и развеян успешными многочисленными фактами поражения от российских ВС РФ, резюмируется финальным предложением публикация.

#инопресса #abrams #инопресса о всу #жалобы на abrams #недостатки танка abramas
Источник: edition.cnn.com
3
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Forbes: Дальнобойные ракеты Р-37М истребителей ВКС РФ будут охотиться за украинским ДРЛО Saab 340
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glavhyilo
15:05
надо в гаагский трибунал им писать жалобы сразу.Хохлам ещё люки в танке заваривают перед сражением снаружи,чтоб те не вылезли со страху.
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
matocob
15:05
Не за одного ребёнка, а за четырёх. И не выдавать, а списывать часть ипотеки. Тогда и расслабляться не будут. Но кому они нужны - русские бабы и дети? Проще азиатов завести, чем и занимаются.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
ev_ruso
15:04
Ну для начала не только "их", не надо свои зависимости проецировать на всех, а раз у нас с ними противостояние то все это всего лишь трофеи.
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irnwlf
15:04
Пишите в комментарии — а каким монитором пользуетесь вы и собираетесь ли менять его на новую модель? Все что я могу тебе в комментариях написать, так это то, что ты болван конченный.
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Чато --- Бот
15:03
Каклы, запомните, дарёной надутой лошадке пiд хвост не заглядывают. Может и сдуть ненароком.
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
АЕV
15:03
А где хоть примерные жалобы на танк??? Все то что описал писака можно абсолютно к любому танку приписать
CNN: Украинские военные выкатили целый список жалоб на танки Abrams
matocob
15:01
Ну, если брать 2-3 мкм технологии, то это на уровне 50 лет отставания. С другой стороны, Z80 до сих пор производится, и никто не ноет про технологическое отставание фирмы Zilog от Intel.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
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