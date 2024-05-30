Кажется миф об "уникальном и непобедимом" американском вооружении, как никогда близок, к громкому развенчанию

Украинские военные танкисты наконец перестали молчать и выплеснули все свои негативные эмоции после боевого опыта взаимодействия с американскими танками M1 Abrams. Именно эту модель гордости американского танкопрома военнослужащие ВСУ танковых подразделений получили в конце прошлого августа, в надежде добиться превосходства на поле боя над стремительными российскими контратаками.

В беседе с танкистами ВСУ, обучавшихся на немецких полигонах управлению американской бронемашиной, иностранные корреспонденты Forbes пришли к выводу, что стоящий целых 10 млн. образец с тяжелой броней оказался весьма уязвим перед современным оружием.

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Как заявил украинский военнослужащий, победу в современном конфликте очень часто приносят не старые-добрые снаряды или патроны, а несколько точных и мощных налётов так называемого роя fpv-дронов. Именно они превращают танк в беспомощную цель, как только он появляется на позиции для стрельбы в сторону российских окопов без должной защиты и сопровождения. О неблагоприятном исходе такого боя для украинских экипажей заокеанской бронемашины рассказал солдат ВСУ с полевым позывным «Джокер».









Ему вторил другой танкист с позывным «Днепр», который заявил, что Абрамсы есть ничто иное, как первый «раздражитель» для российских военных, делающих всё возможное, чтобы отметиться в уничтожении этого образца американского тяжелого вооружения и записать на свой счёт неувядаемую воинскую славу. Причем сам факт выведения из строя слабозащищенного и подготовленному к современному конфликту высокой интенсивности американской тяжелой техники весьма вероятен, так как танк не оснащен блоками динамической защиты, которые, в свою очередь, американские военные специально демонтировали с Абрамса, зримо боясь, что их захватят и изучат российские армейские инженеры и специалисты КБ.









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Именно в зимних боях под Авдеевкой долгий миф о том, что танк Абрамс – «Лучший танк на земле», был окончательно разрушен и развеян успешными многочисленными фактами поражения от российских ВС РФ, резюмируется финальным предложением публикация.