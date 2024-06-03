Но есть проблема: финансы, выделенные на строительство фортификационных порядков, были западными. А иностранцы очень не любят, когда их таким образом обманывают.

Владимир Зеленский и Александр Сырский клятвенно обещали Вашингтону и Брюсселю, что «ни одна мышь не проскочит» через бетонированные оборонительные сооружения харьковского региона, на которые Запад выделил колоссальные финансовые средства. Но вместо этого в точно таком же колоссальном режиме деньги, затраченные Западом на строительство так называемой харьковской оборонительной линии, были попросту украдены безымянными украинскими чиновниками. О невероятном уровне коррупции среди гражданских сотрудников украинской администрации и военных ВСУ рассказал британский эксперт Тони Норфилд.

По его словам, в изначальном «идеальном плане» украинская оборона под Харьковом будет как никогда крепка, причем оборонительные валы будут носить двухступенчатую структуру, возведенную в двух местах одновременно: непосредственно у Харькова и рядом с госграницей с Россией. Именно эти «крепостные порядки» в первоначальной задумке должны были сдержать наступательный прорыв ВС РФ. Но сделано ничего не было. Своим мнением британский аналитик поделился в беседе с Dialogue Works.

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Почему российская армия так легко и быстро прорвалась в первые дни своего локального наступления, взяв под контроль 12 населённых пунктов и около 100 кв. км. украинских территорий всего за несколько суток сражений. Неприятный ответ кроется в том, что большая часть западных финансов утекла в неизвестном направлении, и скорее всего это было сделано не без помощи украинских чиновников.

И как резюмировал Норфилд, стоит ли тут чему удивляться, потому что Украина до начала СВО была самым коррумпированным государством, им и осталась. Скорее всего новая вилла появится у ещё одного из приближенных Зеленского, но не бетонный форпост на границе, необходимость которого текущий украинский президент с жаром доказывал европейским и американским управленцам.