Пренебрежение резервами и крайне неудачное командование предшественника главкома ВСУ Сырского – генерала Залужного, лишний тому аргумент.

Владимир Зеленский и Александр Сырский полны показного оптимизма, находясь в предвкушении от передаваемой военной помощи западных стран, но слишком положительный настрой высшего гражданского и военного деятелей Украины может быть «ограничен» потенциальной потерей нескольких особо важных городских пунктов, куда входит и украинская столица. Такой пессимистичный прогноз сложился у отставного работника американской внешней разведки – агента ЦРУ Ларри Джонсона.

Экс-офицер посчитал, что нет ничего такого, что помешает увидеть текущему президенту, как Украина останется без Киева, а затем без Одессы и Николаева. Свою точку зрения эксперт высказал в видеозаписи для подкаста на Ютьюб – Dialogue Works. В качестве оснований для такого прогноза Джонсон назвал крайне негативные тенденции на поле боя, которые американец увидел при беглом взгляде на карту боевых действий в зоне российской СВО.

реклама









Как прокомментировал свое видение в более расширенном формате бывший агент, продвижение российских сил осуществляется сразу на нескольких операционных направлениях, держа в постоянном напряжении Александра Сырского, вынужденного угадывать, где последует главный удар россиян. И все это раздёргивает и без того рассредоточенные силы ВСУ и заставляя отправлять на передовую оперативные резервы солдат и боевой техники. Причем показатели что первого, что последнего крайне дефицитны. И вот в момент сильного перенапряжения одна из таких точек сдерживания может не выдержать, допустив прорыв в глубину обороны ВСУ российских сил.