Новый главком ВСУ Сырский предпочтение отдаёт так называемой тактике "мясных штурмов".

Политическая целесообразность и большое пренебрежение к жизни солдат и младших офицеров украинской армии могут оставить воинство Владимира Зеленского и Александра Сырского без штурмовой пехоты. Высокие потери в наступательных и оборонительных боях могут привести лишь к тому, что к концу 2024 года сражаться с российской армией будет практически некому. Такую точку зрения высказал военный аналитик с британских островов – Александр Меркурис.

По мнению иностранного эксперта, каждый день активных сражений приводит к тому, что в украинской армии банально некем сдерживать наступление ВС РФ. И если взять и посмотреть на чистые цифры, штатная численность украинских бригад сократилась ровно в 2 раза от уставной. Поэтому совсем не стоит удивляться, когда читаешь новости о появлении в зоне боевых действий украинских новобранцев с опытом армейского обучения в одну неделю.

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И если такой темп потерь в ВСУ продолжится, то боеспособных военнослужащих в украинской армии станет меньше, чем выбывших по состоянию здоровья.

А тем временем прекрасно зная о кадровом дефиците украинских армейских структур, Запад с большой вероятностью укажет Зеленскому, что раз некем сражаться, что необходимо «посмотреть» в сторону более молодых людей и пожилых мужчин. По предположению Меркуриса, очень скоро в окопах будут сидеть 60-летние старики.