Макрон до сих пор не может "простить" России бегство своей армии из Африки.

Париж на официальном уровне дал разрешение Киеву использовать переданное вооружение для атак российских земель. Об этом вышел свежий материал BBC.

Как заявлено в публикации, ранее текущий глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон поделился своим решением в отношении украинской армии, получившей от французского лидера разрешение атаковать военные объекты, расположенные на территориях так называемой «старой России». По мнению Макрона, Украина имеет «полное право» атаковать стартовые площадки отечественных ракетчиков, наносящих удары по сугубо военным объектам ВСУ.

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Как прокомментировал на условиях полной анонимности французский офицер, слова Макрона и есть та самая «индульгенция» для атак по РФ дальнобойными крылатыми ракетами малой заметности Storm Shadow/Scalp-EG.

Что это даёт на практике? Воздушные силы ВСУ, как и их наземные братья по оружию, теперь «без опаски» будут пытаться атаковать полевые воздушные гавани военного назначения, рассредоточенные в курском и белгородском регионах, расположенных на границе с восточноевропейской республикой.

Но словно этого мало Владимиру Зеленскому, последний настоятельно «требует» у Запада выдать разрешение и для атаки всей российской территории.