Инженерное сооружение продержалось меньше четырех месяцев.

Из-за большой высоты морских волн, вызванных штормовой погодой, быстро возведенная пристань в секторе Газа оказалась разрушенной. Теперь Палестина осталась без такого важного объекта критического значения как порт. Об этом рассказал канал CNN, проведя беседу с неназванным сотрудником Белого дома. Как заявлено в публикации, американская гуманитарная помощь, предназначенная для обездоленных местных жителей, теперь не может быть доставлена водным путём.





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Причем отдельно указывается в журналистском материале, подобный исход не был предусмотрен чиновниками США. Они знали, что ряд времён года не предназначен для спокойной выгрузки морских грузов, но «не рассчитывали», что это будет спокойное в этом отношении лето.

Из открытых источников информации известно, что Вашингтон потратил на возведение пристани как минимум 320 млн. долларов. Причём именно морской причал стал той самой нитью критически важного уровня, благодаря которой гумпомощь в изрядно разрушенные городские районы Газы доставлялась в непрерывном режиме. И что теперь делать, когда воздушные гуманитарные миссии, как и сухопутные, перестали должным образом работать, прямо сейчас никто не знает.