Изношенные электросети не справляются с возросшей нагрузкой работающих "на полный оборот" кондиционеров и вентиляторов.

На всей территории Украины начались внеплановые отключения электрической энергии. О мерах ограничительного порядка рассказал управляющий ДТЭК Сергей Коваленко. Топ-менеджер проинформировал украинскую общественность об экстренном выключении света.

Как указано в публикации отчёта ДТЭК, внеплановый режим введен из-за слишком сложной ситуации в местной энергосистеме.

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Так же украинский управленец объяснил, что ранее предпринимаемые меры не возымели действий, поэтому временные планы по ограничению потребления не помогли, значит придётся прибегнуть к непопулярным экстренным мерам.





Что интересно, генеральный директор энергокомпании YASNO не знает, когда такой подход с экстренным отключением света будет преодолен.

Тем временем в «Укрэнерго» отметили, что такое понятие на Украине, как полностью неповрежденная теплоэлектростанция, сейчас отсутствует как класс. Поэтому положиться в такой исключительной ситуации нужно лишь на собственные силы. Соответствующие рекомендации подготовило местное Минэнерго и предложило самостоятельно приобретать генераторы и быть готовыми к будущим блэкаутам.