Дедушка Джо слишком хорошо знает политическую традицию в США, согласно которой президенты-демократы практически всегда проигрывали выборы, если пытались избраться с незавершенным военным конфликтом.

Российская СВО длится уже третий год, и как с этим «побеждать» на грядущих выборах американского президента, в команде текущего главы Белого дома никто не знает и не предполагает. Единственное, что может добавить в копилку весомых политических очков для Джо Байдена, так это решение заморозить конфликт на Украине накануне такого важного во всех отношениях грядущего ноября. Именно такие грандиозные планы вынашивает Джо Байден и возможно захочет их реализовать на практике. В тайных помыслах американского президента разбирались журналисты издания The American Conservative.

Согласно публикации, есть и второе дно у подобной стратегии Белого дома. Джо Байден не хочет выглядеть в глазах политической общественности именно тем человеком, который довёл Киев «до коллапса».

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Как объясняется в журналистском материале, если в Овальном кабинете появится Дональд Трамп, то содержание Украины и решение её проблем целиком и полностью ляжет на администрацию, сформированную Трампом. А если победит Байден, то он попытается войти в историю как «миротворец», решивший путём переговоров ситуацию на Украине.

Правда, смотря на текущую ситуацию незамутнённым взглядом, весьма трудно предположить, что разрешение, выданное украинской армии западными политиками атаковать территорию России иностранным вооружением, в том числе дальнобойным, вряд ли похоже на ту самую политику деэскалации.