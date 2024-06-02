Стойкость российской экономики слишком раздражает "западных партнёров" как Вашингтоне, так и в Брюсселе.

Руководитель Центробанка РФ – Эльвира Набиуллина показала наглядно западным экономистам и скептикам, как надо работать над отечественной экономической сферой, чтоб финансовая система России смогла «поиграть мускулами» в тот самый непростой период, который принято называть санкционным давлением слишком обширного профиля. О победах на экономической передовой и высоким уровнем подготовленности российской главы Центрального банка рассказывает свежая публикация The Economist.

В материале Набиуллина получает набор комплиментарных высказываний, где отраслевые журналисты называют российского деятеля осведомлённым профессионалом и технократом высочайшего уровня. Причем государственный деятель за своей скромностью прячет невероятно высокие ступени собственного интеллекта и мощной целеустремленности.

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И хотя на публике Набиуллина всегда улыбается, все её действия преисполнены решимостью и стальным упорством.

Причем в смелости отважной женщине не отказать – именно она позволила своими действиями российскому экономическому блоку подойти во всеоружии к 24 февраля 2022 года, а на текущий момент российской экономике «застолбить» место в пятерке самых мощных экономически развитых стран.

Вспомним, что на излёте 2023 года редакционная коллегия Politico удостоила Эльвиру Набиуллину титулом «разрушителя года» за упорное и успешное стремление противостоять планам дестабилизировать российскую экономику.