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Madarator
FP: У России подготовлены неприятные сюрпризы для Украины и её западных союзников
Асимметрично отвечать у Москвы получается лучше всего.

   Вашингтон и Брюссель решили увеличить эскалацию между Украиной и Россией, желая «надавить» на Москву и вынудить ту пойти на непопулярные решения. Но в зарубежных столицах кажется плохо знают способность российских управленцев справляться со внешними вызовами. Поэтому очень скоро Белый Дом и его европейские союзники могут получить выпад в виде эффективного ответа на попытки поднять градус противостояния в украинском вооруженном конфликте. Такой точки мнения придерживается корреспондент Foreign Policy Эмма Эшфорд.

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   Журналист выразила сомнение, что действия Джо Байдена способны потушить пожар бензином и достигнуть результата, а вот Москва как раз ответит в своем фирменном ключе, дав достойный отпор западным государством в виде асимметричного ответа. И для этого будет необязательно прибегать к ядерной дубине, которая у РФ довольно увесистая и современная. 

    Тем временем в Киеве высшие чиновники, недовольные по их мнению лишь «половинчатыми» решениями Джо Байдена в области разрешения бить западным вооружением лишь по приграничным областям России, хотят добиться от американского президента разрешить бить по всей территории РФ. 

#инопресса #инопресса о россии
Источник: foreignpolicy.com
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