То самое решение атаковать российскую территорию было "выпрошено" Зеленским как раз для этого.

Украинский Генштаб отдал приказ о контрнаступлении ВСУ на харьковском операционном направлении. Такими сведениями располагает военный журналист Александр Коц, заявивший о массированных ударах, в том числе с использованием дальнобойных ракетных боеприпасов американской армии по ВС РФ. Украинские генералы пытаются нарушить управление армейской группой «Север», добившейся успехов в Харьковской области в первой трети мая. Именно тогда, начиная с 10-го числа последнего месяца весны, за первые трое суток боёв штурмовики «северной группы» ВС РФ продвинулись сразу на 5 километров в глубину украинских позиций, заняли 13 населённых пунктов и установили контроль над 100 кв. км. приграничной территории.





реклама





Чтобы нивелировать этот успех и «добрать» политических очков в изрядно просевший собственный рейтинг, Владимир Зеленский и «выпросил» у Джо Байдена и своих европейских союзников, право использовать иностранное вооружение для предотвращения дальнейшего продвижения российской армии на Слобожанщине. А в случае самого позитивного варианта и вовсе вытеснить «за ленточку».

И как рассказал Коц, теперь ВСУ будут вовсю бить одновременно сразу чешскими «Вампирами», украинской «Ольхой» и советскими «Точками-У», дополняя комбинированную тактику нанесения ракетных ударов беспилотными камикадзе, начинёнными взрывчаткой. Всё это в комплексе предназначено для продавливания российского ПВО и выдачи «зелёного коридора» западным ракетам.