Победить, ATACMS Украине не помогут, а вот разозлить российскую армию, могут.

Самостоятельность украинских военнослужащих, управляющих американским дальнобойным и высокоточным вооружением, находится на самом низком уровне, если таковым можно назвать простое нажатие пусковой кнопки. Об этом рассказал бывший офицер армии США Скотт Риттер. По его мнению, Пентагон всегда держал и держит руку на пульсе при использовании своих ракетных систем. Поэтому удивляться, что военные специалисты американской армии держат под контролем всё, что касается ракет ATACMS, запускаемых по территории РФ, совершенно не стоит.

Риттер утверждает, что обычным украинским офицерам должно быть радостно уже хотя бы за то, что большую красную кнопку «пуск» им разрешают нажимать самостоятельно.

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В эфире RT было сказано, что Киев по понятным причинам лишен любых спутниковых систем, как отдельных, так и полноценной спутниковой группировки. Нет у украинской армии и своих комплексов спутниковой связи, как и нет специалистов по шифрованию информационных каналов. Но всё это есть у армии США, которая «прикрываясь» присутствием обычных солдат и офицеров ВСУ, отдаёт последним «почётное право» нажать стартовый тумблер.

Именно ракетами ATACMS в последнее время проводятся комбинированные атаки на Крым.