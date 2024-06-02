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Madarator
Поддубный заявил, что ВСУ используют западные ракеты для ударов по территории РФ
Украинская армия предпринимает попытки контратаковать на харьковском направлении.

   Украинская армия, получив разрешение от своих западных государств-союзников, вовсю применяет иностранное вооружение, в том числе ракеты оперативно-тактического уровня для ударов по российским землям. Об обстреле ВСУ территорий «старой России» западным высокоточным вооружением, рассказал военный журналист Евгений Поддубный. 

   Российский военкор заявил, что украинские генералы отдали приказ на использование установок РСЗО HIMARS. Именно M142, используя боеприпасы Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), атаковали объекты на Белгородчине.

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   Поддубный рассказал, что зенитные расчёты российской армии сбили в небе белгородского региона не менее 10 ракет GMLRS. Как добавил военкор, такие боеприпасы просто вот так даже украинский офицер запустить не может – для этого нужно непосредственное присутствие иностранных военных специалистов.



   По мнению Поддубного, это есть ничто иное, как запуск Вашингтоном нового витка эскалации. Ведь именно Белый дом имеет «все ключи» к решениям Владимира Зеленского.

#харьковское направление #евгений поддубный #himars атакуют белгородскую область
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