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Madarator
"Военная хроника": Если войска РФ атакуют, то ВСУ с высокой вероятностью попадут в огневой мешок
Новое наступление ВС РФ в Запорожье – это "удар в спину" для ВСУ.

   Украинский Генштаб, ведомый главкомом ВСУ Александром Сырским, находится в весьма трудной ситуации: ряд западных источников пишут о предполагаемом мощном наступлении российской армии на передовой запорожского операционного направления. Но украинских генералов «не отпускает» ситуация в харьковском приграничье, где штурмовики ВС РФ так же оказывают давление на украинскую сторону.

И вот именно это «двойное давление», а то и тройное, если учитывать, что часть российских сил атакует и на Донбассе, развивая успех в действиях в Часовом Яру, где российские десантники закрепились уже вдоль так называемого канала, накапливая силы для продвижения к местным высоткам. И не забываем, что относительно удачно развивается атака российских сил и в некоторых других частях Донецкой области.

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   И вот именно это «незнание», где конкретно российский Генштаб приложит основное своё усилие в попытке продавить оборону ВСУ, заставляет украинских генералов изрядно нервничать, информирует «Военная хроника». 



   Кроме того, украинская армия хоть и боится, но с высокой вероятностью может угодить в огневой мешок под Работино. Здесь у ВС России есть успех в районе Нестерянки, где удалось обогнуть населённый пункт западнее и восточнее. И если российский прорыв пойдет по самому позитивному сценарию, то украинская армия может получить «удар в спину» в Орехове, где расквартирован большой украинский гарнизон с соответствующим арсеналом вооружений и тяжелой бронетехники. 

#запорожское направление #запорожское наступление
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Российские подразделения сумели продвинуться еще на 800 метров на Запорожском направлении
ВС РФ продвинулись на два километра и заняли пять вражеских опорников по направлению к Орехову
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