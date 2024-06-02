Новое наступление ВС РФ в Запорожье – это "удар в спину" для ВСУ.

Украинский Генштаб, ведомый главкомом ВСУ Александром Сырским, находится в весьма трудной ситуации: ряд западных источников пишут о предполагаемом мощном наступлении российской армии на передовой запорожского операционного направления. Но украинских генералов «не отпускает» ситуация в харьковском приграничье, где штурмовики ВС РФ так же оказывают давление на украинскую сторону.

И вот именно это «двойное давление», а то и тройное, если учитывать, что часть российских сил атакует и на Донбассе, развивая успех в действиях в Часовом Яру, где российские десантники закрепились уже вдоль так называемого канала, накапливая силы для продвижения к местным высоткам. И не забываем, что относительно удачно развивается атака российских сил и в некоторых других частях Донецкой области.

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И вот именно это «незнание», где конкретно российский Генштаб приложит основное своё усилие в попытке продавить оборону ВСУ, заставляет украинских генералов изрядно нервничать, информирует «Военная хроника».









Кроме того, украинская армия хоть и боится, но с высокой вероятностью может угодить в огневой мешок под Работино. Здесь у ВС России есть успех в районе Нестерянки, где удалось обогнуть населённый пункт западнее и восточнее. И если российский прорыв пойдет по самому позитивному сценарию, то украинская армия может получить «удар в спину» в Орехове, где расквартирован большой украинский гарнизон с соответствующим арсеналом вооружений и тяжелой бронетехники.