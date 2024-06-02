В неприметном строении, возможно, скрывались и иностранные добровольцы ВСУ

Местное подполье и оперативные сведения, полученные разведывательными подразделениями ВС РФ, передали, что в неприметном здании Славянска было спрятано местоположение элитных отрядов украинской армии – Сил специальных операций ВСУ.

Как выяснили журналисты российской «Военной хроники», в помещение вторчермета, где находились украинские спецназовцы, было два "прилёта".

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О том что всё серьёзно и в сооружении находились не совсем простые военнослужащие, свидетельствует тот факт, что в качестве эвакуационного транспорта украинским командованием был послан вертолёт.









И как резюмировали в конце публикации, есть высокая вероятность, что среди украинских военных были лица с зарубежными паспортами.

Сообщается, что поражение было нанесено баллистическими ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер». В открытой печати нет точных данных о стоимости одного такого запуска, но можно предположить, изучая косвенные данные, что выстрел одной такой ракетой обходится в 1 млн. долларов и просто так в «пустующий» ангар, как утверждают украинские СМИ, никто в российском Генштабе стрелять не будет.