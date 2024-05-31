Вашингтон опасается, что СВО с весьма высокой вероятностью может перерасти в конфликт между США и Россией.

Советники американского президента, проведя горячие консультации с высокопоставленными сотрудниками Пентагона, выпустили для Киева обязательные рекомендации, в которых строго прописано, что оперативно-тактические ракеты ATACMS использовать для ударов вглубь России строжайше запрещено. Сделано это по вполне понятным причинам: никто не хочет увидеть ту самую эскалацию за которой открывается «прямой полёт в пропасть» – прямое сражение вооруженных сил Москвы и Вашингтона. О таких известиях, для кого-то очень неприятных, сообщили осведомленные источники издания The Wall Street Journal.

Как заявлено в свежей публикации американской газеты, Вашингтон и Пентагон дали согласие бить по российским землям только GMLRS (старшая модель HIMARS), M142 и артиллерийским установкам.

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Особое внимание в прямых указаниях было отведено баллистическим ракетам семейства ATACMS, способным пролететь 300+ километров, задействовать этот вид боеприпасов при ударах в глубину российских земель – категорически нельзя. То есть определенные запреты на действия со стороны вооруженных сил Украины, которым Байден после долгих сомнений разрешил воспользоваться американским оружием, всё-таки есть.

Пусковая установка GMLRS



Именно подобные меры со стороны вашингтонской администрации призваны поставить дополнительные «гарантии» в не перерастании конфликта между Украиной и Россией в мировой конфликт с использованием не конвенциональных методов ведения вооруженного противоборства.

А тем временем в The New York Times, проведя разговор с высокопоставленными представителями американского правительства, пришли к выводу, что удары американским оружием начнутся уже сегодня или в течение ближайших дней.