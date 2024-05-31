Дмитрий Анатольевич практически всегда прав.

Сильное желание западных политиков поддержать американскую политику сдерживания, выбрав так называемую тактику «проекции сдерживания», может в некотором роде получить экстраординарный ответ, на который у Вашингтона и у его союзников, следующих в фарватере указов Белого дома, в том числе непубличных, могут начаться серьёзные проблемы. Лучше всего об этом сказал экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, в своем свежем сообщении сделавший предположение, что НАТО и остальные зарубежные государства могли допустить серьёзную ошибку, предположив, что Москва будет просто смотреть, как в Пентагоне решили прибегнуть к самому плохому сценарию. В случае таких мер со стороны Вашингтона и Брюсселя, в большой неожиданности для первых, российские вооруженные силы не побоятся нажать на «красную кнопку» с ядерным оружием.

реклама

Об этом Медведев заявил, как только заметил со стороны Запада то явное стремление к эскалации на уровень выше, разрешившее использовать иностранное вооружение по территориям России.

Поэтому о том, что конфликт между Украиной и Россией возьмет и перескочит сразу на следующий этап, уверенность у Дмитрия Анатольевича максимальная.