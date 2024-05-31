Чего только не расскажешь и не придумаешь, лишь бы не уходить из России

Руководитель Ritter Sport раскрыл причину по которой возглавляемая им компания на зло зарубежному общественному мнению не отказалась от сотрудничества с Россией и ни под каким предлогом не покинет российские прилавки. Как оказалось, на территории РФ проживают дети, точно так же сильно любящие шоколад и продукты из него, как и их иностранные сверстники. Поэтому ни о каком «бегстве» из России и речи быть не может, как впрочем и об оставлении бизнеса.

Соответствующее мнение генерального директора Андреаса Ронкена было публично озвучено в журнале Focus, хотя на протяжении больше 24 месяцев возглавляемую им фирму критикуют за открытое неприятие идей покинуть российский рынок. Причем Ронкен не побоялся назвать свое решение абсолютно верным и правильным.

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Как рассказал в своем интервью высший топ-менеджер немецкого производителя шоколада, Украина точно не выиграет СВО, если Ritter Sport покинет Россию, а весь мир наложит ограничения на продукты питания с целью их запрета продажи в самой большой стране мира. И что ещё больше разозлило критиков директора, если бы СВО снова случилась, он бы повторно принял такое решение и ни о чем не жалеет.









Но есть и другие нюансы, которые в своей беседе с корреспондентами подсветил Ронкен. На предприятии компании в германском населённом пункте Вальденбух трудятся как минимум 200 человек рабочего персонала. И если Ritter Sport покинет РФ, то эти люди останутся без работы. Да и не стоит сбрасывать со счетов, что именно Россия представляет страну, занимающую второе место по продажам шоколадных товаров Ritter Sport.