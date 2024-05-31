И это не последний такой рейс за своим золотом на туманный Альбион

Индийские государственные службы доставили 100 тонн золотых слитков из британских банков обратно на родину в местные хранилища драгоценных металлов. По этому поводу вышла свежая публикация в The Times of India. Как указывается в материале, это первый такой акт действий за 23 года. И как утверждается в статье – не последний. Правительство национального лидера Нарендры Моди планирует перевезти из британских финансовых учреждений ещё 100 тонн.

Как объясняется индийскими журналистами, нахождение золота на территории национального государства позволит увеличить уровень эффективности индийского капитала.

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Анонимный сотрудник индийского Центробанка рассказал, что закупка золотых слитков – это многолетняя политика и первые такие шаги были предприняты несколько лет назад. На текущий момент времени стоит задача провести аудит способов, как лучше хранить свои золотые запасы. В недавнем прошлом золото целенаправленно накапливалось в специальных ячейках хранения в иностранных государствах, но сейчас самое время вернуть всё это в республику.

Как было указано, для перевозки драгоценных активов во всех смыслах пришлось организовать спецрейс с соответствующим уровнем охраны и мер по частичному освобождению от налогового бремени.

Прямо сейчас известно, что в Индии 822 тонны драгоценного желтого металла, находящегося в собственности государства. Большая часть индийских золотых запасов находится за границей.