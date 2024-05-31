Сладкое летнее лакомство из России отличается повышенным уровнем качества и адекватной ценой

Китайская народная республика только за первый квартал 2024 года нарастила ровно в 4,5 раза объемы приобретаемого отечественного мороженого по отношению к предыдущему периоду за 2023 года. Такая экономическая информация появилась на портале экономических исследований, собранная из базы данных ООН Comtrade и анализа публикаций статслужб государственных ведомств России и КНР.

В свою очередь это достижение позволило Пекину взобраться на ступеньку первого места импортеров охлаждающего лакомства из пределов нашей Родины.

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Так Поднебесная за первые 90 дней этого года приобрела у российских предприятий питания летнего десерта на $1,1 млн. В прошлом году мороженое было закуплено на $244 тыс.









Повышенным спросом сладкий продукт из замороженной молочной смеси пользуется и в Казахстане, хотя Астана сократила в 2 раза былой уровень закупок. Сообщается о приобретении этого российского продукта на сумму в 984 тыс. рублей.

Третьим «флагманом» стала Киргизия, сделав приобретение партии мороженого на $162 тыс.

Беларусь и Казахстан подобные данные раскрывать отказались.