Силовые установки компании используются в БМП-3 и БМД-4М

Руководство «Барнаултрансмаша» отчиталось в полугодовом отчёте об увеличении производства дизельных силовых установок, использующихся на отечественных БМП и боевых машин десанта на 20%. Соответствующую информацию опубликовали в компании «Высокоточные комплексы», куда входит первая фирма. Рост выпуска двигателей в 1/5 показателей сравнивается с предыдущим календарным периодом, пройденным в 2023 году.

А если взять и сравнить с 2022 годом, то по отношению к позапрошлому году, производственные показатели поднялись ровно на 250%.

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Но на этом топ-менеджеры российского предприятия не собираются останавливаться, продолжая инвестировать прибыль в производственную цепочку. Речь идёт о дооснащении цехов и увеличении технологических производственных линий. Плюсом добавится возведение новых зданий, напрямую влияющих на количество и качество выпускаемой продукции.

Барнаульский завод транспортного машиностроения - один из крупнейших заводов машиностроительного комплекса на Алтае. И помимо двигателей боевых машин – БМП-3 и БМД-4М, выпускает силовые установки для тепловозов, промышленности, судов и иных объектов. Производятся так же и запасные части.