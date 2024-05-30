Мал да удал. Именно такие слова говорят про отечественные ударные ДПЛА

Такие востребованные в современном вооруженном конфликте высокой интенсивности средства поражения, как fpv-дроны, поступают в зоне СВО нескончаемым потоком. Речь идёт о ДПЛА отечественного производства под названием «Гортензия 7».

О скором появлении на передовой авиационных боеприпасов беспилотного типа, в беседе с российскими журналистами из ТАСС рассказали представители конструкторского крыла КБ «Гортензия». Инженерные кадры конструкторского бюро сообщили, что весомая часть из партии в 2000 экземпляров уже приобретена российским МО.

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Источник фото: gortenziyafpv.ru

Такие типы ударных БЛА необходимы для оппонирования живой силе, разрушения укреплений и нанесения повреждений бронетехнике украинской армии, в том числе и зарубежного производства. Помимо сильных поражающих свойств, беспилотники «Гортензия» приспособлены и для остальных лётных миссий. Например, вполне по силам fpv-дрону разведывательные задания, сброс боеприпасов и дистанционная установка мин на местности. Мощность электромоторов позволяет транспортировать до 2 кг полезного веса, максимальная дальность полёта составляет 10000 метров.

Данные мини-дроны созданы энтузиастами Санкт-Петербурга, а само КБ участвует в качестве поставщика для нужд СВО с 2022 года.