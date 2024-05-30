Кажется у Киева дела совсем плохи

Текущий глава США Джо Байден расположен разрешить Украине наносить удары по территории России при помощи американского вооружения. И как рассказала The New York Times, это неизбежно. Такие сведения были получены от так называемых инсайдеров, работающих непосредственно в вашингтонской администрации.

Согласно сведениям информаторов из Белого дома, Байден раньше был категорически против шагов, способных повысить градус эскалации между Украиной и Россией. Но теперь 81-летний президент склоняется к решению дать разрешение украинским военным бить по объектам внутри территории РФ. Хотя как рассказали источники из американских правительственных чиновников, в Вашингтоне всё-таки понимают, что, разрешив бить по «старой России» западным средствами, за мгновение конфликт обычными конвенциональными способами противостояния, медленно, но неуклонно, сползёт в ядерную борьбу.

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Ранее руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предлагал, что у Киева должна быть возможность атаковать российские объекты на землях РФ. После чего его поддержали Франция, Латвия, Швеция, Польша и Испания. Чуть позже к этому склонился и Олаф Шольц.