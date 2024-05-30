Предприятие будет построено на территории Техаса и выпускать в месяц до 30 тыс. боеприпасов

Прошло уже ровно три месяца, как чешский президент сделал весьма громкое публичное заявление, что в течение одной, максимум двух недель украинская армия будет купаться в «снарядном изобилии» артиллерийских боеприпасов, когда Петр Павел заявил о скором появлении на территории Украины около одного миллиона выстрелов к орудиям. Но действующий высокопоставленный политик и бывший не менее высокопоставленный военный оказался большим любителем громких слов и пустых дел, вынуждая текущую армейскую группировку ВСУ просто изнывать от дефицита самого ходового 155-мм калибра. Вместе с тем о пустом бахвальстве инициативного чеха и действительной работе по вооружению и насыщению украинской армии теми самыми 155-мм снарядами, пишет издание New York Times, рассказавшее о строительстве крупного завода по производству тяжелых боеприпасов именно для нужд ВСУ.





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Как рассказывается в публикации, это первое в своем роде предприятие, которое военные строители Пентагона и частные гражданские подрядчики возводят с нуля после начала российской СВО.

Объект военно-промышленной направленности будет размещен в городе Мексите и способен при полном развертывании производить до 30 тыс. боеприпасов в 30 дней, что ровно в 2 раза превышает текущий уровень в США.

Известно, что в момент прошлогоднего и крайне неудачного контрнаступа украинская армия в сторону российских позиций стреляла за сутки более 7000 раз. И тогда совсем нетрудно посчитать, что 30 тыс. снарядов артиллеристам ВСУ хватит на неделю активных боёв.