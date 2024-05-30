В Вашингтоне прекрасно понимают, что им ядерная эскалация не слишком поможет в избрании Байдена

Ослабевшая украинская армия, не в силах добиться превосходства в прямом противостоянии на полях сражений с российскими вооруженными силами, не смогла найти ничего лучше, как организовать атаки по не имеющим никакого отношения к противостоянию на земле объектам раннего предупреждения о баллистических ракетах. Именно удары по таким целям на территории РФ вызывали вящее беспокойство среди вашингтонской администрации и высокопоставленных военных функционеров Пентагона, наблюдающих за попытками ВСУ, вновь и вновь пытающихся атаковать подобные РЛС. О том, что в Белом доме одновременно очень сильно обеспокоены и недовольны, пишет издание Washington Post, чьи журналисты имели беседу с сотрудниками администрации американского президента.





реклама

РПЛС «Воронеж»





Последние на условиях анонимности сообщили, что украинские военные, не замечая ничего и никого вокруг, приводят мир к состоянию повышенной эскалации.

А тем временем, помимо сбора пожертвований от доноров Демократической партии, Джо Байден решает, дать ли разрешение украинскому военному командованию напрямую использовать американское оружие для ударов по объектам, расположенным на российской территории.