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Madarator
Российский fpv-дрон настиг украинский безэкипажный катер-камикадзе и взорвал его
То самое время, когда сражаются машина против машины – наступило

   Украинская армия, которая при помощи иностранных инженеров, в частности британских конструкторов и части украинских специалистов, смогла получить зримое преимущество, придумав безэкипажный катер. Именно такие беспилотные дроны-камикадзе на первых порах сильно затруднили обороноспособность части кораблей, не оснащённых скорострельными мелкокалиберными установками. И для полноценной борьбы, вынужденных использовать стрелковое вооружение личного состава. Но в скором времени проблема была решена, когда на вертолёты установили лёгкие пулеметы и вооружили личный состав винтокрылых машин и боевых кораблей штатными тепловизорами и приборами ночного видения, позволяющими в очень скоростном режиме обезвреживать морские дроны. Но ещё куда более веселей дело пошло, когда против украинских так называемых БЭКов стали бороться другие беспилотные машины – например российские fpv-дроны. Кадры такого противостояния на море опубликовал отечественный ТГ-канал «Военный осведомитель».


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   На предоставленных кадрах видно, как выполняющий стандартный рейд ДПЛА аппарат в акватории Чёрного моря замечает надводную цель. После чего без промедления российский fpv-дрон набирает скорость и с эффектом моментально прозвучавшей детонации врезается в борт украинского катера. Шансов после столкновения с fpv у надводного средства ВСУ не было никаких.


"Фиксация" цели в объективе камеры и моментальное уничтожение сразу после


   Идеи о том, что помимо кораблей и вертолётов с украинскими БЭКами можно и нужно бороться при помощи их беспилотных летающих собратьев, витали в воздухе давно. И вот наконец это было воплощено в практической плоскости личным составом Черноморского флота.

#fpv-дрон против бэк #fpv-дрон против бэка #дрон против катера-камикадзе
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