Что интересно, текущие события развиваются согласно прогнозу Эрика Принса.

«Патриарх» ЧВК Blackwater – Эрик Принс в беседе с Такером Карлсоном дал свое видение российской спецоперации на Украине и прокомментировал боевые действия 2023-го и 2024 годов.

Как заявил бывший старший офицер, противостояние между Украиной и Россией могло закончиться по щелчку пальцев из-за океана, когда вашингтонская администрация легко бы нашла рычаги давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью заставить подписать мирный договор с Кремлем. Но вместо этого Белый дом сделал ставку «не на ту лошадь», слепо поверив, что украинская армия с американским оружием победит наследницу СССР в прямом боестолкновении. Но положительного результата так и не наступило, - резюмировал Принс.

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К тому же отставной полковник увидел очень близкие параллели с недавним прошлым, где Красная армия сломила сопротивление вермахта в Курской битве. Как объяснил командир, у маленького белгородского посёлка столкнулись невиданные по размерам и численности танковые армады. И именно после битвы у Прохоровки, где прошло последнее контрнаступление немецкой армии, Москва в прямом смысле поставила германский Генштаб перед шагом в пропасть. Но зная от своих разведчиков заранее, где Берлин попытается провести свой контрудар, советский Генштаб возвел серию укрепленных позиций. Нечто подобное произошло год назад, когда ВСУ пытались проложить путь к Токмаку. И в этот момент все усилия Валерия Залужного пошли прахом, как и американское оружие, «растворившееся» в пучине запорожской степи. После того как ВСУ потеряли наступательный потенциал, в 2024 году уже войска Киева, как когда-то войска Германии во Второй мировой, вынуждены на всех направлениях вести оборонительные операции, не смея думать о наступлении.