Все правильно. Санитарная зона сама себя не сделает.

Местная власть в харьковском регионе имеет веские основания утверждать, что российская армия готовит ещё одно наступление, запланированное на Золочевском операционном направлении. О том, что ситуация непростая, лично рассказал руководитель области Олег Синегубов, пишет портал «Страна.ua».

Синегубов, под чьим руководством украинские гражданские и военные лица буквально проморгали прорыв российских штурмовиков у себя под носом, допустив 10 мая стремительное вклинивание передовых групп ВС РФ вглубь украинской территории сразу на несколько километров, не в последнюю очередь из-за того, что фортификационные инженерные сооружения так и не были построены по причине коррупционных действий, в том числе и харьковских чиновников, действующих в тесной связке с киевскими управленцами, считает, что ВС России имеет потенциал развить атаку и у Золочева.

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Населённый пункт, расположенный в 30 км на северо-западной линии от первой столицы УССР – Харькова, может стать третьим вектором атак, развернутых на Слобожанщине. К первым двум можно отнести действия рядом с поселением Липцы и Волчанском.









Причем в преддверии швейцарского саммита, Владимир Зеленский поручил Александру Сырскому как можно скорей провести локальное контрнаступление в желании поскорей выбить российские войска за госграницу, но похвастаться главкому ВСУ в этом начинании абсолютно нечем.