Очень интересно. А что скажут власти Польши, если Москва разрешит хуситам бить по их территории? Благо, у йеменских повстанцев уже есть гиперзвуковые технологии.

Официальная Варшава считает уместным проводить атаки польским оружием по территории России, если того захочет Киев. С такой новостью выступил замруководителя министра обороны Польши Цезарий Томчик. Экстраординарное заявление было сделано во время беседы на местном радио Zet.

Как лаконично заявил высокопоставленный военный функционер, на польское оружие, переданное Украине, не распространяется никаких ограничений, - цитирует военного информационное агентство ТАСС.

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Немногим ранее главный дипломат Польши Радослав Сикорский обратился через Guardian с публичным призывом, в котором попросил выдать Украине «разрешение» на удары по РФ любым западным оружием. Аналогичной инициативы придерживается и уходящий с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг.

Именно Польша, наряду с США, Германией и Францией, являются одной из крупнейших стран-доноров, передающих в постоянном режиме Украине свое вооружение. Так Варшава отправила 250 различных модификаций Т-72, больше двухсот БМП, танков Leopard 2A4 было отдано 14 единиц. Так же Польша передала самолёты МиГ-29 и вертолёты Ми-24 украинской армии.