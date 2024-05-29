Так, глядишь, хуситы скоро и гиперзвуковым оружием обзаведутся и будут атаковать уже западные корабли

Украинская армия несмотря на все обещания киевского правительства и личные заверения украинского президента Владимира Зеленского, предпринимала попытки для атаки территорий «старой России». Это утверждает французское агентство AFP, имеющее анонимную беседу сразу с несколькими западными источниками.

Именно иностранным высокоточным вооружением был атакован объект западней Краснодара. Правда при этом, что конкретно за периметр был атакован и когда это было сделано, не конкретизируется.

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Вспомним, ещё в мае отечественное МО рассказало о предпринимаемых попытках командования украинской армии провести удары по землям Краснодарского края. Причем использовались для этого большие дроны-камикадзе. Именно 27 апреля БПЛА, начиненные взрывчатым веществом, были успешно перехвачены силами противовоздушной обороны, расквартированными в регионе.

Тем временем среди стран-флагманов НАТО продолжается дискуссия на тему вероятных ударов украинской армией по территории РФ с помощью западных образцов оружия. Поддерживают такую инициативу глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, лидеры Великобритании, Швеции и Польши. В роли «голубей» выступают Германия и Италия. Но именно генсек Столтенберг инициировал начало разговора о потенциальных атаках западным оружием по «классическим» районам России.