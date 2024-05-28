Байден заявил, что его рейтинги выше, чем у прямого конкурента. А соцопросы, в которых побеждает Трамп - «неверные».

Джо Байден совсем «забыл» про швейцарский саммит Владимира Зеленского, думая прежде всего о будущих президентских выборах. Действующий американский президент знает, что уровень его поддержки недостаточно высок, чтобы обогнать Дональда Трампа. Именно из-за этого факта у руководителя Белого дома плохое настроение. О том, что опросы общественного мнения находятся на стороне оппонента 81-летнего президента в лице Трампа, рассказала журналист издания USA Today – Ингрид Жак.

Разбирая текущие политические расклады в общественной жизни США обозревательница узнала, что в момент дружеского ужина со спонсорами своей предвыборной компании Байден отчитался, что его рейтинги выше, чем у прямого конкурента. А все так называемые социологические опросы, по которым побеждает Трамп, Байден назвал «неверными».

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Вместе с тем изучая статистику колеблющихся штатов, от победы в которых практически всегда зависит, кто будет будущим президентом, Жак указала, что такой кандидат как Трамп, прямо сейчас там в приоритете.

Причем в плохом расположении духа и неуверенности замечен не только глава США, но и его команда. Поэтому не стоит удивляться, услышав о таких предвыборных шагах, как обещание списать студенческие долги за учебу и экстраординарное распечатывание бензиновой «кубышки» так называемого северо-восточного пула. Таким образом на рынке появились новые миллион баррелей автомобильного топлива.

Причем Жак прямо обвинила Байдена в манипуляциях для «народной любви»: ведь распечатывание нефтяных резервов нужно только в случае режима чрезвычайной ситуации, но на территории США он и не введен.

Прямо сейчас согласно исследованиям Reuters и Ipsos, рейтинг одобрения действий Байдена составляет 36 процентов.

Грядущие выборы президента в Америке состоятся в конце ноября.