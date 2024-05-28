Кажется у Шольца появился преемник на посту канцлера ФРГ.

Борис Писториус не приветствует возвращение в Германию так называемого обязательного воинского призыва. Немецкий министр категорически против призывной армии. Об этом рассказано в свежей публикации местной прессы в лице Der Spiegel.

Журналисты издания, ссылающиеся на источники недавней партийной встречи исполнительного комитета СДПГ, в которой участвовал политик, выяснили, что Писториус много говорил с участниками комитета о своем взгляде на военную службу в ФРГ. По его словам, лучший немецкий военный – это доброволец, поэтому модель призывной армии, которую хотят вернуть, например в Великобритании, для Германии это путь в никуда.

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А для способствования более сильного желания потенциальных кандидатов отправиться служить немецкой отчизне, таким гражданам будут доступны всяческие льготы, типа выдачи водительских документов на бесплатном уровне.

Во время одной из апрельских встреч Писториус обозначил, что бундесвер будет реформирован. И уже к традиционным группам войск, таких как ВВС, ВМФ и сухопутные подразделения, добавятся службы кибербезопасности. Именно новая реформа позволит ВС Германии быть «готовой ко всему» ,- добавил немецкий военный чин.