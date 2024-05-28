До этого момента на Украине создание подобных подразделений категорически не приветствовалось.

Украинские заключенные, согласившиеся пойти в действующую армию, станут участниками штурмовых групп. Об этом рассказал высокопоставленный функционер Денис Малюська. Во время своего выступления на новостном телемарафоне министр юстиции заявил, что преступники получат шанс на искупление, отправившись в окопы переднего края.

И в одном из вопросов Малюська подтвердил, что все мобилизуемые из числа действующих заключенных станут штурмовиками.

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Причем министерский глава и уточнил кадровый состав подобных штурмовых групп, где объяснил, что такие подразделения по своей сути будут «монолитными», так как среди них не будет других категорий военнослужащих, кроме «преступников», не отбывших свой тюремный срок.

По официальным заявлениям украинской стороны, отправиться в зону боевых действий добровольно изъявили желание как минимум 350 человек, отбывающих свою сроки заключения за решеткой. Всем этим людям было обещано условно-досрочное освобождение, как только их участие в боях будет прекращено. Правда что это за «прекращение», юридически объяснено не было.