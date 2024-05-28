Под гнетом планирующих бомб даже оборонительные бои невероятно тяжелые.

5-я бригада украинской армии, держащая оборону рядом с Часовым Яром, лишилась практически половины своего личного состава. О том что у крупного войскового подразделения есть проблемы с наполняемостью из-за высоких потерь, рассказало западное издание The Times.

Согласно публикации, изнурительные 24-месячные сражения выбили 40% из первоначальной численности военнослужащих.

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Как было уточнено, в эти 40% входят больные, покинувшие воинскую службу самовольно или пострадавшие в боях. Некогда бывшая кадровая бригада настолько обновила свои ряды, что 90% из всех находящихся в строю солдат и офицеров составляют бывшие мобилизованные.

Именно из-за высоких потерь, направленные на прохождение службы в эту войсковую группу офицеры очень быстро получают новые звания и должности.

Причем это далеко не единственная проблема: очень много в бригаде жалуются на нехватку артиллерийских снарядов – выделенная недавно помощь Пентагона практически не достигла расчётов местных пушкарей, будучи целиком отправленной на харьковской операционное направление.