А тем временем ни один из депутатов Верховной рады или их детей так и не отправился отдать свой долг родине службой в армии.

В украинских воинских частях оказываются свежепризванные люди, которые непригодны к боевой работе или иной службе в армии. Об остром кадровом дефиците простых пехотинцев и штурмовиков пожаловался волонтёр и украинский журналист Юрий Бутусов.

Со слов главреда украинского новостного портала, он совсем недавно узнал, что в момент продолжающейся и сейчас битвы за Волчанск, 125-я бригада ВСУ недосчиталась 100 человек пополнения, которое было обещано ранее вышестоящими командирами.

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И позже выяснилось, что всё оказалось намного интересней: все те сто человек, которые были обещаны бригаде ТрО, на самом деле являются по физическому здоровью совершенно непригодными, поэтому сражающиеся подразделение получило лишь трёх человек вместо ста.









Ну а дальше расследование привело к тому, что по докладам и рапортам всей войсковой цепочки утверждалось, что бригада на постоянной основе пополняется мотивированными и физически здоровыми бойцами.