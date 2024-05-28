Украинские истребители взлетели с полтавского аэродрома и двигались в сторону Донецкой области.

Волчанская наступательная операция ВС России продолжается, изрядно влияя на состояние Владимира Зеленского перед международным саммитом в Швейцарии. И без того шаткие позиции украинской власти, после того как стало жарко в харьковском приграничье, стали ещё хуже и теперь «диктовать» условия, как осенью 2022-го, у украинского президента вряд ли получится. Поэтому, дабы потеря Волчанска не омрачила настроение украинской делегации, на международном мероприятии, где Китай, Бразилия и ряд стран так называемого глобального Юга будут отсутствовать в принципе, украинский Генштаб всеми мыслимыми и немыслимыми усилиями пытается отсрочить падение Волчанска, отправляя для поддержки украинских сил столь дефицитные для ВСУ истребители.





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Речь идёт о паре МиГ-29 Воздушных сил украинской армии, вылетевших из Полтавы для наземной поддержки ВСУ и желании «отогнать» российские бомбардировщики с их вездесущими бомбами-планерами. Об этом пишет «Mash».

Но попытка эта оказалась неудачной, так как действия наземной группировки ВС РФ прикрывал «белгородский» С-400, сбивший один из самолётов. Второй украинский борт, заметивший, что его напарник полёт не продолжает, вовремя выполнил маневр-разворот и отправился восвояси несолоно хлебавши, отказавшись выполнить боевую миссию. И не зря: в момент ухода с линии огня, по последнему украинскому «Двадцать девятому» были выпущены три зенитных ракеты.





Черный дым над местом падения первого МиГ-29 ВС ВСУ





А тем временем битва за маленький приграничный городок продолжается и никто не собирается сдаваться: ВСУ вынуждены действовать в невыгодной оперативной обстановке из-за политических мотивов Зеленского, а российские силы попросту осуществляют «маневр раздёргивания» украинских резервов.