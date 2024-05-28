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Madarator
Российские ВКС тремя УМПК уничтожили важный для ВСУ мост через реку Волчья в Волчанске
Волчанская наступательная операция ВС РФ держит в высоком нервном напряжении Александра Сырского, хотя в бой ещё не введены основные силы российских сил.

   Мост через реку Волчья в Волчанске перестал существовать. О том как это было, «рассказал» разведывательный дрон российских сил, запечатлевший на свой длиннофокусный объектив момент прилёта трёх ФАБ-500М-62 с модулями планирования и коррекции.

   Пристально наблюдая кадры атаки, можно заметить, что первый удар пришелся с минимальным отклонением от цели в 3 метра, а на удалении до 30 метров сдетонировали и остальные два авиационных боеприпаса.

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   Причем можно сделать вывод, что украинская сторона ожидала момент удара, включив для сопротивления нормальному режиму работы планирующих авиабомб, РЭБ украинской разработки. И как пишет один из авторов канала «Русское оружие», вероятней всего это был «Буковель-AD». Но даже широкий спектр направленных помех не сумел помешать выполнению боевого задания российсских УМПК и мост был уничтожен.  



   А тем временем в украинском Генштабе, стремятся предположить, чем является волчанская наступательная операция – одним из способов «раздёргать» и без того редкие и истощенные оперативные резервы командования ВСУ, тем самым оголив ряд оборонительных линий в Донбассе, или же полноценным вводом в бой основных резервов российской стороны. Но есть и третий вариант: «выманивание» воинства Александра Сырского на встречный бой, когда в огромном желании отбросить ВС РФ обратно к границе, уже российский Генштаб попытается нанести невосполнимый урон основным резервам украинской армии, развернув встречную мощную контратаку.  

#волчанск #унитожчение моста уфаб #унитожчение моста через реку волчья
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